▲林益全為第五屆徐生明盃季軍戰開球。（圖／鍾東穎攝 , 2017.11.28）

林益全今(28)日為第五屆徐生明盃季軍戰開球，相隔4年再度踏上投手丘，前一次還是職棒場上，在2013年被義大總教練徐生明從守備位置一壘換成投手，並在滿壘的情況下，留下防禦率零的佳績。

林益全距上次站上投手丘已是4年前，當時義大落後高達19分，徐生明總教練把鎮守一壘的林益全與投手林正豐互調，林益全當時表現令人驚艷， 最快球速還來到139公里，連他自己現在也還記憶猶新。

當時義大對上兄弟，2人出局1.3壘有人，林益全有計畫性的先四壞保送「花花」張正偉，跟簡富智對決，最後打者游擊間滾地球出局，林益全順利化解失分危機，也在職棒生涯留下防禦率零的紀錄。

今年參加徐生明盃的少棒球員出現不少身材不錯的選手，更有2名超過170公分小六生，林益全回憶自己國小才148公分，「當時爸爸說如果國中畢業沒有165公分就不要打球了」林益全差了2公分直到高中才瞬間抽高，現在約183公分。

林益全連五屆參加徐生明盃，今年因為正值自主訓練期間，閉幕式才到現場開球，開球過後也留在現場為小球員加油，擔任最後的頒獎嘉賓。