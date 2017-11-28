徐生明盃／林益全國小畢業太矮 差點被爸爸下令不能打球NOWnews今日新聞 (2017-11-28 12:39)
林益全今(28)日為第五屆徐生明盃季軍戰開球，相隔4年再度踏上投手丘，前一次還是職棒場上，在2013年被義大總教練徐生明從守備位置一壘換成投手，並在滿壘的情況下，留下防禦率零的佳績。
林益全距上次站上投手丘已是4年前，當時義大落後高達19分，徐生明總教練把鎮守一壘的林益全與投手林正豐互調，林益全當時表現令人驚艷， 最快球速還來到139公里，連他自己現在也還記憶猶新。
當時義大對上兄弟，2人出局1.3壘有人，林益全有計畫性的先四壞保送「花花」張正偉，跟簡富智對決，最後打者游擊間滾地球出局，林益全順利化解失分危機，也在職棒生涯留下防禦率零的紀錄。
今年參加徐生明盃的少棒球員出現不少身材不錯的選手，更有2名超過170公分小六生，林益全回憶自己國小才148公分，「當時爸爸說如果國中畢業沒有165公分就不要打球了」林益全差了2公分直到高中才瞬間抽高，現在約183公分。
林益全連五屆參加徐生明盃，今年因為正值自主訓練期間，閉幕式才到現場開球，開球過後也留在現場為小球員加油，擔任最後的頒獎嘉賓。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
吃素養生特效食譜．食譜．國際牌 麵包機 食譜．芙洛麗 食譜．SD-BM152 食譜．耐吉斯自然食譜．運動型 食譜．philips hd2079 食譜．SIROCA 食譜．瘦身排毒特效食譜．麵包機食譜．電動塔吉鍋 食譜．耐吉斯自然食譜 7.5kg．食譜架
- 【SONY 索尼】43吋 4KHDR 連網液晶電視(KD-43X7000E+贈基本
- 【Arkhouse雅客家居】伯利恆系列-餐廳三門八格收納矮櫃(W95
- 【贈7-11商品卡100元★Panasonic國際牌】65吋4K連網液晶電視
- MONTAGUT-歐琪絲-200織紗精梳棉-鋪棉床罩組(紫色-特大)
- 夢菲思 二線940多彈簧+乳膠蜂巢式獨立筒床墊-雙人5尺
- 【命運好好玩】湯鎮瑋．黃金生財樹3D銅錢風水畫(送招財富貴
- 【SOL SL-68SII 獨角獸三代彩繪】全罩式安全帽│流線鴨尾造
- 【LooCa】乳膠記憶雙頂級獨立筒床組(雙人)
- YUANMO HP NO.131A CF210X 黑色 超精細環保碳粉匣
- ELIXA Finesse系列銀框 闇藍色晶鑽錶盤/皮革纏繞式錶帶28mm
美媒：加盟火箭是詹姆斯擊敗勇士的唯一機會【北京新浪網】
曼聯和穆里尼奧的煩惱:7500萬巨獸真只會虐菜？【北京新浪網】
馬林魚繼續大清倉 歐蘇納去紅雀【中廣新聞網】
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
湖人只配擁有一個榜眼，不交易不行了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》