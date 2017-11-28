【環球網報導？記者？李德意】英國路透社11月27日稱，白宮發言人桑德斯當天表示，美國計劃在伊拉克和敘利亞減少向反抗「伊斯蘭國」的組織提供軍事支持，但這並不意味著華盛頓方面將停止對這些組織的所有援助。

據報導，桑德斯稱，隨著「伊斯蘭國」勢力範圍的縮小，「我們達到可以停止向某些團體提供軍事裝備的程度，但這並不意味著全面停止對那些個人團體的支持」。

報導稱，土耳其方面表示，美國總統特朗普對土耳其總統埃爾多安說，他已發佈指示，美國不再向敘利亞庫爾德武裝提供武器。