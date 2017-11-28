謝戎彬攝

【環球時報-環球網報導？記者 曲翔宇】聯合國前秘書長潘基文11月28日在2017從都國際論壇上表示，特朗普從全球治理領域後撤、批評聯合國表現的言行與上世紀以來的全球化發展大趨勢不符，具有誤導性，尤其是退出應對氣候變化的《巴黎協定》很短視。

潘基文舉例說，隨著敘利亞的加入，氣候變化《巴黎協定》簽字國已達到197個，包括經常被指責為「不遵守國際規則」的朝鮮，美國卻不在列。「這簡直是讓人難以置信，是一種短視行為」，潘基文補充道。

「美國其實上世紀30年代前就有機會當世界領導者」，潘基文在發言中回顧美國20世紀30年代施行孤立主義政策的歷史稱，特朗普應該以史為鑒，認識到全球化才是歷史大趨勢。

「政治家某種程度上被民意所綁架」，潘基文承認，特朗普的一些政策有其客觀原因，全球化進程當前遇到了一些問題和挑戰，導致民眾很容易轉而擁護民族主義。談到聯合國改革，潘基文認為，以安理會為例，確實需要通過改革值得該機構有更大代表性和透明度，更適應多邊外交需要。但潘基文隨後再次強調，我們同樣需要看到很多國際組織在高效運轉，比如歐盟、非盟、APEC、東盟「10+3」等。