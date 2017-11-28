匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導

科技部指導的「創新創業激勵計畫」106年第二梯次決選27日舉行，「創業傑出獎」選出5隊，各可獲得200萬元創業基金及獎勵金，這次獲得獎金的隊伍為《HerbePharmaily醫藥家庭》、《基可生醫》、《NeuroSpace》、《Quants.ai》及《Addweup》。科技部部長陳良基表示，歷年來的團隊們都表現亮眼，落實科技部「以高科技提升人民生活品質」的重要精神與理念。

陳良基在頒獎典禮致詞時表示，「創新創業激勵計畫」希望將研發技術帶入商業應用，而歷年來的獲選團隊都表現得非常亮眼，陸續銜接、進駐科學園區，落實科技部「以高科技提升人民生活品質」的重要精神與理念，這些成果都是台灣未來拓展創新型產業，和帶領我國知識經濟發展的重要基石。

智榮基金會董事長施振榮認為，「創新，是要對社會有所貢獻」，最重要的2個成功因素，即是「氣長」與「時機」。施振榮期許新創團隊們要能按部就班且持續不斷創新，未來也將資源回饋給國家，一起為台灣經濟與社會創造更多價值。

「創新創業激勵計畫」由科技部指導，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，至今已經邁入第5年。通過層層關卡、進入決選的10組新創團隊都可以獲得獎勵金。其中獲得「創業潛力獎」的5組團隊可獲頒25萬元獎勵金；而獲得「創業傑出獎」的5組團隊可獲得企業贊助的100萬元創業基金及科技部提供的100萬元獎勵金，合計200萬元。不但提供新創團隊資金補助，更是高技術含量的證明。

獲得「創意傑出獎」的5組新創團隊：

生技醫療組：

《HerbePharmaily醫藥家庭》研發輔鉑抗癌藥物，搭配現行主流抗癌藥物，能提升原抗癌藥物藥效且降低副作用，同時降低劑量需求，提升病患生活品質與治療癌症的成功率。

《基可生醫》利用基因改造工程，透過生物工廠的概念，大量產製稀少且具生物功能性的生物材料，作為生物醫材的製作原料。

創新科技與設計組：

《NeuroSpace》整合腦波儀與人工智慧運算系統，對腦科學研究與未來學習曲線的商業化產品，提供合理的解決方案。

資訊應用與服務組：

《Quants.ai》結合即時通訊軟體，提供最新股票資訊與分析，利用內建的方式優化使用者體驗，方便投資社群裡的討論，同時也能營造網路社群力量。

《Addweup》解決旅行後剩餘外幣的問題，提供兌換至各大儲值點數與優惠紅利，讓消費者能更妥善運用每一分錢。

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