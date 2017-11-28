哈利王子2018大婚 英國不打算放假中央社 (2017-11-28 12:11)
（中央社記者戴雅真倫敦28日專電）英國哈利王子明年春天將迎娶大他3歲的美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle），雖然婚禮日期未定，不過唐寧街10號表示，當天不打算放假。
自從哈利王子宣布婚訊後，英國網友在網路上詢問度最高的問題之一，就是明年是不是能賺到一天假。然而，放假的決定權在政府，而英國政府表示目前沒這方面的計畫。
哈利王子的哥哥威廉王子2011年結婚時，全英國放假一天，到處都有盛大慶典，倫敦街頭擠滿要看威廉、凱特到西敏寺結婚的人潮，其他地方的人也在街頭開派對，或齊聚公園收看大螢幕婚禮直播。
1981年，查爾斯王儲和黛安娜王妃結婚時，全英國同樣放假一天，全球約有7.5億觀眾透過電視轉播收看婚禮。婚禮過後，新人會到白金漢宮陽台上，向數千名群眾揮手致意。
不過，查爾斯王儲是排在第一位的英國王位繼承人，威廉王子是第2順位，第3和第4順位是威廉王子的一對兒女，喬治王子與夏綠蒂公主，哈利王子排在第5順位。政府如果宣布在第5順位繼承人大婚時放假，壓力比起第1、第2順位會大得多。
英國廣播公司（BBC）報導，英國首相梅伊（Theresa May）的發言人指出，查爾斯王儲的弟弟安德魯王子1986年結婚，以及愛德華王子1999年結婚時，英國都沒有放假。
不過，女王的長女安妮公主1973年結婚時，全英國放假一天，顯示放假規定似乎沒這麼嚴格。當時全球有5億觀眾收看安妮公主的婚禮。
「太陽報」報導，就在唐寧街宣布不放假之後，保守黨議員布里禎（Andrew Bridgen）呼籲梅伊考慮放假，布里禎認為，「這對經濟和觀光都有助益」。1061128
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