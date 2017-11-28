馬刺隊今（28）日出戰小牛隊，總教練「波波教練」Gregg Popovich，再度抓狂，他在比賽中對裁判狂罵「Ｆ」開頭的髒話，還有「親我的屁股」等不雅字句，隨即被趕出場，這也是他單月第二次被趕出場，也是本季第2次，馬刺終場以115:108擊敗小牛。

Gregg Popovich無法看到子弟兵「法國跑車」Tony Parker回歸場上就被趕出場，第二節他連續吞下2次技術犯規出局。

他在第二節剩下7分35秒時，先被裁判Ken Mauer跟Joshua Tiven提出技術犯規，之後Scott Twardoski終於趕他出場。

事件是如此，當時球彈到小牛隊後衛Yogi Ferrell的腿上出界，但當下裁判給客場小牛隊球權，但重播畫面顯示並非如此，引起現場噓聲，Gregg Popovich抓狂，不但狂罵髒話，最後也被趕出場。

Gregg Popovich說：「打開你的雙眼」先被吹一個技術犯規，比賽也被中斷，但他持續咆哮，就連助理教練Ettore Messina也攔不住。