哈利喜訊美媒洗版 無照律師成有牌準王妃中央社 (2017-11-28 12:09)
（中央社記者黃兆平紐約27日專電）英國哈利王子與未婚妻梅根馬克爾宣布訂婚，這樁英美聯姻受到美媒高度關注。曾演出影集「無照律師」的準王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）將是第一位嫁進英國王室的美國人。
美國3大電視新聞網、有線電視新聞網（CNN）、「紐約時報」、「時代雜誌」，乃至「紐約郵報」、「紐約每日新聞」地方媒體網站、臉書等社群媒體，今天全被英國王室喜訊大洗版。
「時代雜誌」列舉馬克爾嫁進王室的5大新意，包括她是混血家庭出身，母親非裔美籍，父親則是高加索人；36歲的馬克爾，也是第一位嫁進英國王室的美國人；馬克爾離過婚，前夫是音樂製作人伊格森（Trevor Engelson）；她是知名影星，曾演出美國電視影集「無照律師」（Suits）。
最後，馬克爾來自天主教家庭，但「1701年王位繼承法」禁止英國君王或王位繼承人成為天主教徒，或與天主教徒聯姻。不過，王位繼承法也是直到2015年，才因宗教歧視之疑慮，將此節修正。
哈利王子與未婚妻梅根馬克爾宣布訂婚後，首次公開亮相訂婚戒由哈利設計，所用的鑽石是母親黛安娜王妃的珍藏。
兩人接受訪問時，馬克爾的墨綠色連衣裙是義大利品牌P.A.R.O.S.H.，零售價為584美元（約新台幣1萬7500元），品牌網站也放入兩人合照同慶；高跟鞋則是出自Aquazzura，在曼哈頓旗艦店可以465美元購得。
兩人預計明年春天舉行婚禮，婚後將住進肯辛頓宮的諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）。1061128
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