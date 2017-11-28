（中央社河內28日電）台塑河靜鋼廠去年排汙造成越南中部海洋環境事故後，當地環保意識日益抬頭。越南環保機構表示，將把台塑河靜鋼廠等28家業者列入特別監控名單。



快訊新聞網站報導，越南資源與環境部昨天舉行例行記者會，環境總局副總局長黃文識（Hoang Van Thuc ）表示，中部海洋環境事故發生後，為提高國家主動式管理工作的效率，將把跟台塑河靜鋼廠一樣具有造成環境汙染危機的業者列入特別監控名單。



黃文識表示，將業者列入特別監控名單的指標共有16項，包括從事鋼鐵、水泥生產、火力發電、礦產開採等產業以及提案規模、提案位置與生產技術等。



除了台塑河靜鋼廠外，還有西原地區（Tay Nguyen ）礬土開採提案與炮山（Nui Phao）金屬礦石開採提案等，將被列入此一特別監控名單。



黃文識指出，業者被特別環保監控的時間會有異動，例如某一家業者若被列入此名單2到3年後，投資與採取先進設備，汙染處理與排放都達標，將可從名單中刪除。



另外，越南環境總局也把全國約300家具有造成環境汙危機的規模較小業者列入定期環保監控名單，要求地方相關部門敦促與監控業者做好環保工作。



台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，被視為當地有史以來最嚴重的環境事故，嚴重衝擊民眾生計與生活。此一事故發生後，已帶來越南政府與民眾對環保意識的改變。1061128