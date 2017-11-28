NBA／詹皇狂砍30分 騎士擊退76人奪8連勝NOWnews今日新聞 (2017-11-28 12:11)
騎士隊今（28）日在客場對上76人，騎士靠著「小皇帝」LeBron James 30分、13籃板的帶領之下，以113:91擊敗76人，騎士收下8連勝。
開賽騎士前9分都是由James攻下，他在上半場就攻下22分，且在第2節終了槍響前，投出壓哨3分球，幫助球隊取得53:45的領先優勢。
下半場「神經刀」J.R. Smith砍進3顆3分球，騎士的領先分數來到14分，最後騎士以113:91擊敗76人，拿下近期的8連勝。
76人的超級新人Ben Simmons，以平均18.5分、9.1籃板以及7.7助攻領先全部的菜鳥，不過此役他只得了10分，在第4節因為右腳踝扭傷提前退場。
雖然76人當家球星Joel Embiid也攻下30分、11籃板，不過騎士6人得分來到雙位數，76人終止3連勝。
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