（中央社倫敦27日綜合外電報導）美國女星梅根馬克爾透過朋友介紹認識英國哈利王子，4週後哈利主動邀她同遊非洲波札那，兩人在星空下搭帳篷露營擦出火花。



路透社報導，英國王位第5順位繼承人、33歲的哈利王子（Prince Harry）和36歲的梅根馬克爾（Meghan Markle）今天宣布，他們本月在倫敦已經訂婚。梅根最知名作品是美國電視影集「無照律師」（Suits）。



哈利告訴英國廣播公司（BBC）說：「我那時沒看過『無照律師』，也沒聽過梅根這個名字，但是當她踏入房間，見到她後，我被她的美麗所降服。我對自己說，我真的要加把勁了。」



「好像是3週還4週後，我成功說服她來波札那陪我，我們在星空下露營。」



梅根馬克爾說：「當我們見面時，聊的事情有我們想為世界做的各種事情，還有我們對看到改變有多麼激動。」



梅根馬克爾說她在跟哈利見面前，「不太清楚」哈利的為人。



「當她（梅根馬克爾和哈利的共同朋友）說她想撮合我們，我問的唯一一個問題是，『他人好不好？』。如果他人不好，撮合就沒有意義了。」



哈利和離過婚的梅根馬克爾2016年7月透過一名朋友牽線認識，但直到今年9月兩人在多倫多出席為傷殘退伍軍人發起的「永不屈服運動會」（Invictus Games），才首度一同公開露面。他們預定明年春天就要步入禮堂



哈利說：「我這麼快就愛上梅根，證明一切都是命中注定，一切都很完美。這個美女絆了一跤跌進我的生命裡，我也跌入她的生命裡。」



「我知道她一定能勝任這個工作，這讓我也放心了不少，因為她將能夠應付接下來伴隨而來的事情。我們是一支優秀的團隊。」



哈利相信若黛安娜王妃（Princess Diana）仍在世，他的未婚妻一定可以跟黛安娜王妃「親密無間…成為最好的朋友」。（譯者：中央社陳昱婷）1061128