（中央社記者周永捷雅加達28日專電）「躲不過就面對它，苦中作樂一下」。峇里島阿貢火山警戒升至最高級，機場繼續關閉24小時，面對交通、生意停擺，有峇里島的台商轉換心境，淡定欣賞這難得的火山噴發景色。



印尼災害管理局（Disaster Management Agency）昨天將阿貢火山（Mount Agung）噴發警戒升至最高的第4級，下令火山方圓10公里內的居民撤離。



因為阿貢火山噴發火山灰，峇里島恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai International Airport）也將繼續關閉24小時至29日上午7時。



眼看著峇里島對外空中交通停擺，貿易及商業活動受到影響，不少當地的觀光旅遊業者愁眉苦臉，深盼火山危機儘快結束。



不過，就在阿貢火山危機「不知何時解除」的無盡等待中，也有當地台商乾脆轉換心境，趁這時候欣賞阿貢火山噴發的自然景色。



在峇里島經營觀賞魚養殖多年的台商蘇文炳說，「躲不過就面對它，苦中作樂一下」。他和家人前往欣賞阿貢火山的秘境地點，用相機紀錄這難得的火山煙霧裊裊升向天際的畫面，



蘇文炳說，「2017年底的阿貢火山，這輩子，誰能看幾次火山爆發呢?」



另一方面，在峇里島經營度假別墅的台商陳美月雖然感嘆火山危機影響度假別墅的生意，不過，她一樣抱著「一生難得幾回笑看火山噴」的心情，苦中作樂，她打算帶幾個水桶去裝火山泥回來。



她苦笑說，在這個火山噴發的非常時期，特別活動就是住宿她的德烏布別墅（DE UBUD VILLA），會送上最新鮮的美容火山泥。1061128