（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天表示，在一個明顯以他們為目標的針對性行動裡，有人試圖向他們提供假爆料故事，以破壞調查共和黨參議員候選人摩爾被控性騷的報導信譽。



華盛頓郵報（Washington Post）報導，一名女子向他們爆料一個戲劇性但無法查證的故事，指摩爾（Roy Moore）1992年在她還是未成年少女時害她懷孕，事後她也去墮胎。



華郵過去2週已數度採訪爆料女子，但他們指出，看見爆料女子進入臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）的紐約辦公室。真理計畫是一個專門鎖定主流媒體、以秘密紀錄的方式揭穿媒體偏見的組織。



華郵報導多名女性指控摩爾在她們還未成年時調戲與性騷，當年最年輕受害者僅14歲；華郵相關調查使摩爾陷入不當行為風暴。摩爾否認相關指控，也拒絕共和黨內施壓要他退出12月的阿拉巴馬州聯邦參議員補選。



華郵今天表示，他們沒刊登依這名女子爆料的文章，指爆料女子的故事有矛盾，且一份線上貼文顯示她動機不單純。



華郵並公布一段9分鐘採訪爆料女子的訪問，接受華郵記者訪問的女子名為海梅．菲力普斯（Jaime Philips）。她否認替任何組織工作，但華郵記者親眼看到她走進真理計畫的辦公室。



「時代雜誌」（TIME）網站報導，華郵追溯菲力普斯回到由右翼活躍人士歐基夫（James O'Keefe）所成立的真理計畫，不過歐基夫拒絕回答相關問題。



華郵表示，內部一名研究人員在網上找到一個由「海梅．菲力普斯」所建的GoFundMe活動，內容稱自己接受一份保守派媒體的工作，要對付謊言與不實的自由派主流媒體，而在這個GoFundMe活動前2個月，真理計畫才在臉書上徵人，要以假名協助揭發有關訊息。



在華郵公布的採訪裡，記者告訴菲力普斯，他們對這類爆料會做背景調查，並拿出GoFundMe的列印內容，詢問對方要如何解釋；菲力普斯先是回答這是她去年夏天向Daily Caller應徵工作所用，但Daily Caller表示他們從未面試過一位名叫海梅．菲力普斯的人。



後來菲力普斯就表明不願再回答問題、拒絕再接受華郵訪問，而GoFundMe的網頁也被關閉。（譯者：中央社陳亦偉）1061128