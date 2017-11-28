日前法國Le Chef雜誌公布今年的世界百大主廚榜單（100 Best Chefs in the World By Le Chef 2018），來自台灣的國際名廚江振誠名列其中，而這也是他第四年入榜世界百大主廚。

1.曾擔任Jacques & Laurent Pourcel的首席助理

江振誠曾經在希爾頓、亞都麗緻工作，後來受聘為西華飯店法國餐廳副主廚，當時南法最偉大的的雙胞胎主廚Jacques & Laurent Pourcel兄弟受邀來台擔任客座主廚，而江振誠被飯店指派為Pourcel兄弟的首席助理。

此次經驗也改變他的人生，當時Jacques & Laurent Pourcel問江振誠要不要到法國，他想都沒想就回答：「好啊！」就這樣毅然決然到了這間米其林三星餐廳工作。

2.吃苦當作吃補

剛到法國的時候，江振誠一句法文都不會說，最挫折的就是完全聽不懂主廚和同事在講些什麼，而且整個廚房只有他一個黃種人，實在也無法避免其他人異樣的眼光，但當時的江振誠把吃苦當作吃補，不僅每天工作16個小時以上，甚至一整年都完全沒有休假。

五年後，江振誠不僅晉升為Le Jardin des Sens餐廳的執行主廚，還代表Jacques & Laurent Pourcel到世界各地開設系列法國餐廳。

3.落腳新加坡

江振誠成為主廚後，成績備受肯定，2006年時，江振誠被Discovery頻道選為「亞洲10大最佳青年主廚」；2007年被《時代》雜誌兩度讚譽是「印度洋上最偉大的廚師」，並且獲選為「全球最佳150位名廚」。

而江振誠在進入法國最高殿堂之後，先是轉戰南非，後來決定落腳新加坡，在新加坡開設自己的法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」。

4.台灣首位獲得米其林指南二星餐廳的創辦人

「Restaurant ANDRÉ」餐廳在2016年獲得新加坡米其林指南的二星評鑑，而江振誠也成為台灣第一位獲評米其林指南二星餐廳的創辦人，除此之外，2017年「Restaurant ANDRÉ」也在聖沛黎洛全球50最佳餐廳中名列第14、亞洲50最佳餐廳名列第2，同時還榮獲新加坡最佳餐廳。

5.歸還米其林二星

江振誠在台灣法式料理界創下了後人難以企及的成就，但今年10月時，他在餐廳的官方網站上預告，「Restaurant ANDRÉ」將在明年2月有大改造，屆時將歸還米其林二星，同時也請2018年的新加坡米其林指南排除「Restaurant ANDRÉ」。

江振誠在Restaurant ANDRÉ官方網站寫道：「我13歲就開始做菜了，到這個月我的專業料理生涯剛好滿30年。我想重回原點，重拾最初做菜時的快樂。不是為了出名，不是為了有幾千人來按讚。」所以他決定落葉歸根，回到台灣傳承經驗給新世代。

（首圖取自Andre Chiang 臉書）