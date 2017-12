日前法國Le Chef雜誌公布今年的世界百大主廚榜單(100 Best Chefs in the World By Le Chef 2018),來自台灣的國際名廚江振誠名列其中,而這也是他第四年入榜世界百大主廚。

1.曾擔任Jacques & Laurent Pourcel的首席助理

江振誠曾經在希爾頓、亞都麗緻工作,後來受聘為西華飯店法國餐廳副主廚,當時南法最偉大的的雙胞胎主廚Jacques & Laurent Pourcel兄弟受邀來台擔任客座主廚,而江振誠被飯店指派為Pourcel兄弟的首席助理。

此次經驗也改變他的人生,當時Jacques & Laurent Pourcel問江振誠要不要到法國,他想都沒想就回答:「好啊!」就這樣毅然決然到了這間米其林三星餐廳工作。

2.吃苦當作吃補

剛到法國的時候,江振誠一句法文都不會說,最挫折的就是完全聽不懂主廚和同事在講些什麼,而且整個廚房只有他一個黃種人,實在也無法避免其他人異樣的眼光,但當時的江振誠把吃苦當作吃補,不僅每天工作16個小時以上,甚至一整年都完全沒有休假。

五年後,江振誠不僅晉升為Le Jardin des Sens餐廳的執行主廚,還代表Jacques & Laurent Pourcel到世界各地開設系列法國餐廳。

3.落腳新加坡

江振誠成為主廚後,成績備受肯定,2006年時,江振誠被Discovery頻道選為「亞洲10大最佳青年主廚」;2007年被《時代》雜誌兩度讚譽是「印度洋上最偉大的廚師」,並且獲選為「全球最佳150位名廚」。

而江振誠在進入法國最高殿堂之後,先是轉戰南非,後來決定落腳新加坡,在新加坡開設自己的法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」。

4.台灣首位獲得米其林指南二星餐廳的創辦人

「Restaurant ANDRÉ」餐廳在2016年獲得新加坡米其林指南的二星評鑑,而江振誠也成為台灣第一位獲評米其林指南二星餐廳的創辦人,除此之外,2017年「Restaurant ANDRÉ」也在聖沛黎洛全球50最佳餐廳中名列第14、亞洲50最佳餐廳名列第2,同時還榮獲新加坡最佳餐廳。

5.歸還米其林二星

江振誠在台灣法式料理界創下了後人難以企及的成就,但今年10月時,他在餐廳的官方網站上預告,「Restaurant ANDRÉ」將在明年2月有大改造,屆時將歸還米其林二星,同時也請2018年的新加坡米其林指南排除「Restaurant ANDRÉ」。

江振誠在Restaurant ANDRÉ官方網站寫道:「我13歲就開始做菜了,到這個月我的專業料理生涯剛好滿30年。我想重回原點,重拾最初做菜時的快樂。不是為了出名,不是為了有幾千人來按讚。」所以他決定落葉歸根,回到台灣傳承經驗給新世代。

(首圖取自Andre Chiang 臉書)