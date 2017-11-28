（圖片來源為Kensington Palace Twitter）

英國王室27日宣布，英國王位第五順位繼承人的哈利王子與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）本月稍早在倫敦訂婚，預定將於明年春季完婚，而兩人婚後也將住在肯辛頓宮的諾丁罕郡小別墅。

哈利與梅根馬克爾於2016年相識，兩人在交往一年多後決定步入禮堂，好消息傳出後，不少網友也紛紛給予祝福。

曾有過一段婚姻

一年多前，哈利與梅根馬克爾的交往消息傳出後引起不小風波，因為梅根馬克爾曾有過一段兩年的婚姻。雖然過去王室也曾有過迎娶離婚女子的案例，但兩人的關係在當時仍不被外界看好。

梅根馬克爾的身分

梅根馬克爾同時具有美國人與混血兒的身分，她在洛杉磯出生長大，她的母親是非裔美國人，父親則是荷蘭裔的愛爾蘭人。

曾演出熱門電視影集

曾演出熱門電視影集《金牌律師（Suits）》的梅根馬克爾於上個月宣布，將不再接演該影集第八季。綜合媒體報導，梅根馬克爾的友人表示，梅根馬克爾很清楚無法兼顧演藝事業與王室生活，加上自己享受為聯合國做慈善工作，因此選擇為婚姻而在工作上做出犧牲。

協助全球重視性別平等

梅根馬克爾曾在聯合國婦女組織擔任女性政治參與和領導的倡議人，2015年她也在北京婦女會議20週年紀念活動上發表演說，鼓勵女性勇於發言。

投身慈善工作

除了爭取女權平等以外，根據《中央通訊社》報導，梅根馬克爾也曾以慈善組織「加拿大世界展望會」的全球大使身分前往盧安達。