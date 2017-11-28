居倫親信在蘇丹被捕 土耳其指責德國庇護北京新浪網 (2017-11-28 11:31)
原標題：居倫親信在蘇丹被捕 土耳其指責德國庇護「居倫運動」人士
[環球網報導 記者 朱夢穎]2016年7月，土耳其發生軍事政變。一年多以來，土耳其政府一直指責「居倫運動」企圖推翻土耳其現任政權。據德國《明鏡周刊》網站11月27日報導，土耳其特工在蘇丹逮捕了居倫親信Mehmduh Cikmaz。
報導稱，Mehmduh Cikmaz曾是伊斯蘭宗教人士費特胡拉·居倫的財務主管，2016年土耳其政變失敗后逃往蘇丹。據土耳其阿納多盧國家通訊社消息，土耳其國家情報組織（MIT）的特工在蘇丹將其逮捕。經過現場調查，Mehmduh Cikmaz在逃往蘇丹後繼續在那為「居倫運動」捐款。
報導還提到，2016年土耳其軍事政變失敗后，「居倫運動」在土遭到激烈批評，但該組織創始人居倫否認參與政變。自政變失敗以來，土耳其政府逮捕了成千上萬涉嫌該組織的成員。
阿納多盧國家通訊社消息還稱，土耳其國家情報組織已成立專門小組，搜尋海外居倫運動人士。安卡拉政府還特意指責德國對居倫運動人士實施庇護。
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