厄瓜多西部發生5.0級地震 震源深度65.7公里北京新浪網 (2017-11-28 11:34)
原標題：厄瓜多西部發生5.0級地震 震源深度65.7公里
中新網11月28日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:28日10時4分，厄瓜多西部地區發生里氏5.0級地震，震源深度65.7公里。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TRIPLE POINT 韓國 韓星時尚潮流光學眼鏡 ES系列 - ES CL
- TAS 滿版漸層雙色水鑽厚底內增高懶人鞋-注目黑
- 【BROTHER】HL-1110 黑白雷射印表機+TN-1000 黑色原廠碳粉
- Pioneer 先鋒 SBX-N700 無線網路前置揚聲系統 喇叭 SOUNDBA
- FILA女防潑風衣外套-紅5JKR-5456-RD
- ILEY伊蕾 亮澤金質提花背心洋裝(可)
- SAMPO聲寶 35L均溫油切旋風烤箱 KZ-SC35F
- 【LA MER 海洋拉娜】完美勻亮防護乳〈SPF30/PA+++〉40ML〈
- GEOX - U CARNABY B 紳士鞋 牛皮
- Bialetti 雙加壓摩卡壺 銀色2杯份
韓醫院死亡新生兒解剖初步結果：肉眼難斷死因【北京新浪網】
尬了！英國最大航母「伊麗莎白女王」服役兩周后漏水...【北京新浪網】
快訊！美國華盛頓州一列火車出軌致多人受傷【北京新浪網】
美軍開槍阻男闖基地 英判斷無關恐攻【中央社】
聯合國耶路撒冷提案 遭美否決【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》