意圖跨年夜發動大規模襲擊 澳大利亞一男子被捕北京新浪網 (2017-11-28 11:34)
中新網11月28日電 據外媒報導，澳大利亞警方27日在墨爾本郊外展開行動，逮捕一名疑似企圖製造大規模襲擊事件的男子。
據報導，澳大利亞維多利亞州警方稱，被捕的名男子年齡約20歲，是一名澳大利亞公民，父母為索馬里人。此人單獨行動，企圖跨年夜當晚在墨爾本市中心實施大規模槍擊襲擊，不過他在被捕前還未能獲得槍支。
警方表示，此人接觸過教授如何實施恐怖行徑以及如何使用槍支武器的「指導手冊」，這些文件都是由「基地」組織阿拉伯半島分支製作的。
維多利亞州警方稱，調查工作還在進行中，但他們相信不會有更多人涉案。
責任編輯：張艾京
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