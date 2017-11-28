31名華人旅遊從業者獲阿合格證 中國遊客或受益北京新浪網 (2017-11-28 11:37)
原標題：31名華人旅遊從業者獲阿合格證 中國遊客或受益
中新網11月28日電 據阿根廷華人網報導，當地時間11月27日上午，31名參加培訓的旅阿華人旅遊從業人員，獲得了阿根廷國家旅遊部頒發的培訓合格證書。對此，有官員表示，這對於華人華僑以及中國遊客來說是非常重要的。
布宜諾斯艾利斯市議員袁建平發表了講話，他說：「這次培訓活動對於華人華僑以及中國遊客來說是非常重要的。向獲得合格證書的學員表示祝賀。從今天開始你們就正式成為阿根廷旅遊的重要推廣者。今後，我們還將繼續組織開展更多的培訓，讓更多的華人從業人員掌握從業技能。」
經過一個多月的專職培訓，阿根廷國家旅遊部培訓專家先後向學員們講解了阿根廷的人文歷史、景點介紹、旅遊相關法規等內容。
經過對學員撰寫的學習論文進行評審，參加培訓的31名學員全部獲得了合格證書，將會為華人旅遊從業人員提高服務質量打下良好基礎。（柳 軍/文圖）
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