【環球網報導？記者？余鵬飛】當地時間27日中午，京都市左京區平安神宮安保人員發現一頭野豬后隨即報警。儘管警方前來驅趕，但野豬在重傷一人後跳進附近的護城河內淹死。

據日本《每日新聞》11月27日報導，傷人的野豬體長1米左右，平安神宮安保人員發現它時，野豬臉上正流著血並在附近轉悠。之後野豬衝撞了平安神宮西側工地正在施工的一名男子(50多歲)，導致該男子左手腕骨折。

野豬傷人之後跑往京都市中心，引發路上行人騷亂，之後野豬跳入了二條城的護城河，隨後被淹死。

報導說，由於京都市街道東側有山，從今年5月份至10月份期間，已經發生多起野豬出沒賓館甚至京都大學學生宿舍事件。