馬林魚隊「怪力男」Giancarlo Stanton的動向，是許多人的關注焦點，據傳Stanton已經提供給馬林魚，他願意接受交易轉隊的清單，道奇隊是他的首選。

Stanton的合約帶有拒絕交易條款，因此整樁交易案最後還是得經過他的同意，根據大聯盟官網報導，Stanton的首選是道奇隊，不過道奇因為豪華稅的問題，交易案沒有進展。

報導指出，若是排除豪華稅，道奇會是馬林魚尋求交易的好夥伴，因為Stanton從小在加州長大，且Stanton也能成為道奇長期的外野手，道奇則是可以送出2019年將成為自由球員的Yasiel Puig，以及投手Brandon McCarthy、柳賢振等人。

雖然Stanton列出願意轉隊清單，不過他並沒有正式拒絕任何球隊的交易，目前巨人和紅雀都仍然在爭取Stanton，但不清楚這2隊是否在轉隊清單內。

有許多球隊高層認為，Stanton的去向遲遲未定，也導致今年自由市場的簽約進度緩慢，例如強打J.D. Martinez也還沒簽約。