日職／洋投好手太少 中日隊考慮補進台灣投手NOWnews今日新聞 (2017-11-28 11:24)
日職中日龍隊對於明年投手戰力陷入長考，不過森繁和監督也從多明尼加冬季聯盟視察回到日本，他帶回前洋基隊左右開弓外野手Zoilo Almonte以及另一位野手跟育成約的捕手。
根據《東京體育報》報導，目前中日隊補強仍以投手為最優先，不過森繁和說：「以現在看來投手有點難。」
西山和夫球團代表表示：「以現在要補強投手，可能還要編成不在去一次冬盟觀察。」
不過他也說：「不管是日本、韓國還是台灣球團的投手，都希望可以觀察，其中再做最後決定。」
中日隊已經過去連續5年都是B段班，如何再造「投手王國」令人好奇。
而中華隊亞錦賽、世大運等表現出色的好手如：江國豪、林安可等都可能是中日隊鎖定目標。
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