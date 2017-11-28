（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國哈利王子和未婚妻美國女星梅根馬克爾今天接受媒體訪問，透露訂婚戒是哈利王子親手設計，且使用黛安娜王妃的珠寶。



33歲、英國王位第5順位繼承人哈利王子和大他3歲、有過一段婚姻的梅根馬克爾（Meghan Markle）今天宣布訂婚，婚禮將於明年春天舉行。



兩人下午攜手現身肯辛頓宮外讓記者拍照，身著白色大衣的梅根對著媒體秀出她的訂婚戒指。兩人晚間接受英國廣播公司（BBC）訪問，穿著綠色削肩洋裝的梅根，和身著藍色西裝的哈利王子全程十指交握，不時深情對望。



兩人受訪表示，當初是透過共同女性友人介紹認識，一開始對彼此都沒有太多了解，直到一起去波札那（Botswana）露營才更熟識彼此，但兩人為了保護媒人的隱私，都不願透露媒人是誰。



哈利王子說，兩人認識後在倫敦見過兩次面，「我想大概3或4星期之後，我才成功說服她和我一起去波札那。我們在星空下露營…，她和我一起在那裡5天，真的很美好。」



哈利王子也浪漫地形容，「美麗的」梅根馬克爾「就這樣跌入我的生命當中」。他還說，相信若母親黛安娜王妃還在世，她和梅根一定會「親密無間，會是最好的朋友」。



畢業於美國西北大學的梅根馬克爾個性十分獨立，致力於人權工作，目前也與聯合國合作推廣女權。



談到大家最關注的求婚，哈利王子說，這個月稍早在肯辛頓宮家中，當他們正在做烤雞的「一個平常、典型的晚上」，他單膝下跪提出那個重要問題。



梅根表示：「那真的是一個很棒的驚喜，很甜蜜、自然，非常浪漫。」



哈利王子說：「她根本沒讓我說完，她就說，我可以說好嗎？」



哈利王子說：「我們倆抱在一起，我說，我可以給妳戒指嗎？她說，對喔，戒指。那是很棒的時刻，只有我們兩人」。



梅根的訂婚戒指由哈利王子親手設計，戒身是金色，上面有兩顆鑽石是取自黛安娜王妃的珠寶，正中間的鑽石則是來自波札那。



梅根說，這個設計反映了哈利王子的貼心，她沒有機會見到黛安娜王妃，但是「這對我而言非常重要…，知道她參與其中」。她也提到曾和英國女王伊麗莎白二世見過幾次面，並形容女王是「很了不起的女性」。



哈利王子開玩笑說：「那些柯基犬馬上就愛上妳了。」梅根說：「沒錯。」英女王以熱愛柯基犬著稱，家中養了不少隻柯基犬。



哈利王子說：「我過去33年一直都被吠，結果有一隻直接走過來，一點事情也沒有。」家裡養了兩隻狗的梅根說：「牠在我喝茶時躺在我的腳上，很可愛。」



哈利王子也提到家人對兩人戀情的態度。哈利王子說：「我的家人都給予非常堅定的支持，我的祖父母也是，在整個過程中都很支持，他們知道我們的事情有一段時間了。」



演出美國電視影集「無照律師」（Suits）走紅的梅根馬克爾也證實將會中止演藝事業，專注於她的人妻新角色，把精力放在對她而言更重要的事物上。1061128