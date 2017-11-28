北韓飛彈基地動作頻頻 研判將試射中廣新聞網 (2017-11-28 11:01)
南韓政府消息人士今天透露，北韓在暫停70多天的導彈挑釁後，最近導彈基地出現發射導彈前的種種跡象，因此，美日韓3方，已加強對北韓的監視。
自北韓9月15號，發射「火星-12型」中遠程戰略彈道導彈後，首次打破長達70多天的平靜。據情報顯示，北韓最近啟動飛彈軌道跟蹤雷達，飛彈基地內部通信活動劇增。
南韓政府消息人士表示，相關跡象是北韓導彈挑釁的徵兆，還是下月1號起，北韓軍冬季訓練的準備過程，還有待進一步觀察。
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