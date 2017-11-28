（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）歐洲聯盟今天通過更新化學物質嘉磷塞的使用許可，效期為5年。但含有嘉磷塞的除草劑一向在歐洲備受爭議，法國決定，即使歐盟許可，也要在最晚3年後禁用這種化學物質。



美國企業孟山都（Monsanto）製造的除草劑中含有嘉磷塞（glyphosate），這是歐洲最廣泛使用的除草劑成分，經常被質疑危害人體健康和生物多元性，禁用爭議不斷。



含有嘉磷塞的除草劑在歐盟的准用許可，應於今年12月中旬到期，歐盟28國代表今天以18票贊成、9票反對、一票棄權的結果，續准使用嘉磷塞5年。



但農業大國法國對嘉磷塞採反對立場。總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他已指示政府盡快尋找替代方案，一旦找到，就禁用嘉磷塞，而且最晚要在3年內禁用。



總理府也表示，很遺憾歐盟做出這個決定，法國將聯合其他成員國，一起要求歐盟執行委員會進行更多有關嘉磷塞危害性的研究。



根據「費加洛報」（Le Figaro），食品觀察組織（Foodwatch）、抗癌聯盟（Ligue contre le cancer）等非政府組織，對歐盟持續准用嘉磷塞的決定相當不滿，這些組織聲明表示，所有條件都導向禁用，包括人民和罹病退休農人的意見、「孟山都文件」（Monsanto papers）醜聞、科學評估上的爭議等，這樣竟不足以促使歐盟採取禁令。



「孟山都文件」指的是美國法院揭露的文件，質疑孟山都涉嫌收買科學研究人員替嘉磷塞的安全性背書。



但法國國家農人工會聯盟（FNSEA）支持續用嘉磷塞，認為歐盟選擇了「務實」，因為貿然禁用，會讓農人走投無路。



報導表示，法國有85%農人使用嘉磷塞，這種化學物質能提高約25%的收穫量，因此除非找到一樣好的替代品，否則他們很難棄用；農人還擔心，法國的要求若比其他國家高，會削弱法國農產品在全球市場上的競爭力。1061128