（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美軍派赴海外部隊人數，出現官方對外說法與內部資料不符、實際人數遠多於官方公開的狀況。五角大廈今天保證，他們會讓派赴海外部隊人數盡可能透明。



法新社報導，據五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）一份每季發布的報告，到9月30日止，美軍有1萬5298名部隊在阿富汗、8892人在伊拉克、1720人在敘利亞。



報告呈現的人數與五角大廈數月以來的公開說法兜不攏，尤其伊拉克與敘利亞；官方一向的說法是，美軍在敘利亞僅503人、伊拉克5262人。



美國在歐巴馬時代，訂出「部隊管理等級」，對派赴中東的地面部隊人數嚴格設限。不過五角大廈卻發明一些巧門來符合這些概念上的限制，像是部署的部隊明明已增加，卻不把部分短期任務的人力算在內，還會把某些類別人員排除計算。



被問到海外部隊人數出現落差一事，五角大廈發言人曼寧上校（Colonel Rob Manning）說：「人數與先前所講的出現落差，但目前還不到宣布（部隊人數）的時機點。」



不過曼寧保證，日後會朝公開部署人數的方向邁進，呼應了美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今年所做的承諾。



曼寧說：「我們會在不形同向敵人揭露自身、不對壞蛋表露自身能力之下，盡可能地透明。」



美國總統川普主政後，戰場指揮官擁有更大彈性跨區調動部隊，這也使得部隊人數更難追蹤。



至於阿富汗，官員先前的說法是約有1萬4000名美軍部署當地。（譯者：中央社陳亦偉）1061128