（中央社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）聯合國女性機構今天說，英國哈利王子（Prince Harry）的未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）過去幫助世界關注性別平等，期待她繼續為女性發聲。



法新社報導，2014年，這位36歲的女演員在聯合國婦女組織（UN Women）擔任女性政治參與和領導的倡議人。2015年，她在美國紐約一場紀念北京婦女大會20週年的活動上，發表眾所矚目的演說。



身為倡議人，梅根馬克爾曾前往華盛頓參加世界銀行（World Bank）的高層會議，與美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）辦公室的官員舉行會談。她也到過國會女性最多的國家盧安達，會見當地政府官員並參訪一個難民營。



聯合國婦女組織發言人說：「梅根馬克爾過去幫助提升全球的性平意識。」



「聯合國婦女組織相信也期待，她會以新的、重要的公眾角色，繼續用她的知名度和發言權來支持促進性平。」



美聯社報導，梅根馬克爾曾身為「女性政治參與和領導倡議人」（Advocate for Political Participation and Leadership），為聯合國婦女組織爭取女權平等。她在聯合國婦女組織2015年一次眾星雲集的活動上表示：「我以身為女人和女性主義者自豪。」



梅根馬克爾曾針對女性教育和月經污名，在「時代雜誌」（Time）撰文，也曾以慈善組織「加拿大世界展望會」（World Vision Canada）全球大使的身分前往盧安達。



她描述自己的母親如何帶她到牙買加的貧民窟親眼目睹貧困，並說這些經歷塑造了她的社會意識並投身慈善。（譯者：中央社梁元齡）1061128