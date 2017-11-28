今年對大聯盟韓籍打者來說是嚴酷的寒冬，海盜今（28）日宣布，將跟曾引發性侵疑雲、酒駕事件的好手姜正浩解約，由於他酒駕導致工作簽證領不到，最後在加勒比海冬季聯盟被釋出。

韓國打者朴炳鎬前一天才宣布跟雙城隊「分手」，選擇回到韓國球界，加上今年轉戰巨人的黃載均也確定離隊，韓國打者越來越少。

韓國媒體《聯合新聞》報導姜正浩被釋出消息，姜正浩在冬聯出賽24場，打擊率1成43，1轟，10打點。



此外，韓國投手吳昇桓、金賢洙都尚未確定明年去向，崔志萬可能簽下小聯盟約，明年已經確定的只有遊騎兵隊秋信守、道奇左投柳賢振兩位。