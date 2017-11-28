旅美日籍投手岩隈久志，在今年動了肩膀手術，整季只出賽6場，不過水手隊今（28）日和他簽下小聯盟合約。

岩隈久志在今年5月11日因為右肩傷勢問題，進到傷兵名單，在9月進行手術，預計到明年2或3月能夠投球。

本季岩隈久志出賽6場，皆為先發出賽，戰績0勝2敗，投了31局被敲出27支安打，其中7支為全壘打，失16分、15分為自責分，防禦率4.35，外帶16次三振。

今年球季水手用了17名不同的先發投手，是本季大聯盟之最，岩隈久志過去6年戰績為63勝39敗，防禦率3.42，水手和他簽下小聯盟合約，並邀請參加春訓。