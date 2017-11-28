日職／4.5億挖西武強投野上亮磨 巨人隊又來補強NOWnews今日新聞 (2017-11-28 10:10)
日職讀賣巨人隊又出手了！今天日媒《報知體育》刊出，巨人隊以3年總和4.5億日幣的價格，簽下本季在西武隊表現亮眼的野上亮磨，也為了彌補可能出走的洋投Miles Mikolas的不足。
Miles Mikolas今年貢獻14勝，是巨人隊穩定的先發投手，不過巨人隊可沒有停下腳步，總管鹿取義隆出馬，親自搶回野上入團。
野上今年11勝10敗，平均每9局保送率1.81，是洋聯達規定數投手第一名，並且他的球質、轉數、角度都足以跟西武隊左投王牌菊池雄星匹敵。
鹿取說：「不能用勝敗來評斷他，我認為他可以守住先發輪值。」
今年野上年薪最多5000萬日幣，不過巨人球團先發輪值將會更穩定，有17勝的菅野智之、13勝田口麗斗，還有畠世周、山口俊等，大竹寬將轉任中繼。
巨人隊持續補強，洋砲Alex Guerrero目前已經被鎖定，若被放在保留名單外，巨人隊就可以開始搶人。
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