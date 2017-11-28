SBL開打／大幅換血 台啤要靠阿三哥殺出重圍NOWnews今日新聞 (2017-11-28 09:25)
世界盃資格賽正如火如荼地開打，不過對於台啤籃球隊而言，新的一季SBL超級籃球聯賽要怎樣打，或許才是真正要面對的難題，本季在張容軒、林瑞堃、吳敏賢等過去主力球員都一一離隊情況下，新加入的成力煥、鳳還巢的蘇柏彰、以及從裕隆轉隊的吳奉晟相當被期待，就看總教練「阿三哥」周俊三如何炒出一盤好菜。
新秀台啤擁有去年選秀會挑中的吳曉瑾，雖然他還在適應這個聯盟的層級，但台啤也是對他寄予厚望，尤其是在去年爆發閻家驊事件，也讓這支老牌球隊面臨挑戰。
周俊三的執教能力在業界讓人肯定，尤其是後衛的養成，台啤擁有蔣淯安、于煥亞、李愷諺等國手等級後場，足以撕裂對手防線，但面對達欣「印度姚明」布拉這樣等級的洋將，還是有一定難度。
因此鋒線跟中鋒人選就很重要，洋將李恩（Liam McMorrow）目前是最佳人選，但台啤也在找尋更強悍的禁區好手加入，不過李恩的速度與彈跳能力，或許也很適合台啤球風。
擅長打速度、遭遇戰的台啤，在補進彈跳能力好的吳奉晟後，他跟朱億宗加上呂奇旻的內線接應，能否為這支球隊帶來穩定的火力供輸。
內線方面，蘇柏彰回鍋老東家，將帶領新秀翟振皓成長，而內線戰力將會是今年台啤最需要注意的地方。
眼看裕隆、達欣、富邦勇士都整軍以待，並補進不錯的洋助人，台啤要重建新王朝，或許不是今年，但未來仍很有可看性。
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