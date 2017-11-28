羽球／最新羽球排名公布 戴資穎穩坐球后寶座NOWnews今日新聞 (2017-11-28 08:42)
羽球「世界球后」戴資穎在香港羽球超級賽奪冠，追平單季最多5冠紀錄。世界羽球聯盟（BWF）28日公布最新世界排名和積分，小戴維持94259積分，穩坐球后53周，今年對她而言是收穫滿滿的一年。
小戴積分沒有增加，日本好手山口茜維持第二，印度好手辛度第三，不過世界羽聯也在之前推出影片，小戴跪地捨身救球的畫面曝光，也被認為是今日最佳好球。
男單部份，「台灣一哥」周天成排名下跌到第7；王子維上升排名至第11。
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