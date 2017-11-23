華邦金融(03638-HK)公佈，於2017年11月23日，華邦財務有限公司(出借人，公司間接全資附屬公司)與一名個人(借款人)訂立貸款協議，據此，出借人同意向借款人授出本金為850萬港元的貸款，為期6個月，年息18%。

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