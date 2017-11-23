冠城鍾錶珠寶(00256-HK)於場外收購5550萬股閩信(00222-HK)股份北京新浪網 (2017-11-23 19:00)
冠城鍾錶珠寶(00256-HK)公佈，公司於緊接本公佈日期前12個月內(由2017年7月7日至2017年7月14日期間)，按每股閩信股份(00222-HK)5.56港元至5.99港元於公開市場收購合共833.8萬股閩信股份;及於2017年11月23日於場外按購買價每股閩信股份5.25港元向一名獨立第三方收購5550萬股閩信股份。
緊隨最後一次收購事項結付后，公司將持有合共8815萬股閩信股份，佔閩信已發行股本約14.76%。
(責任編輯：finet)
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Marsace瑪瑟士 DT-3541T碳纖維專業三腳架套組(公司貨)
- Kessler 太陽眼鏡 KE3001 02 WH B (白藍)
- 【Columbia哥倫比亞】男-防曬50快排半開襟上衣-灰 UAE1128
- AS-雷切爾簡約1抽書桌-124x60x74.5cm
- 【Passionata】Enjoy 集中托高內衣B-D罩杯(冰粉色7252)
- 【COACH】馬車LOGO防刮全皮革拉鍊長夾(紅)
- LOVME 魅力專屬時尚手錶-IP玫x玫(VS1190M-44-441)
- Jo Malone 杏桃花與蜂蜜香水100ml
- Bernice 奧特1.9尺床頭櫃
- 監控系統 - KINGNET 4路1支高清HD1080P超值套餐 4路4聲+100
「獲利了結」為偽命題 羊群效應帶來買入良機【北京新浪網】
周末要聞：通俄門危機引爆市場 美國歷史性稅改來了【北京新浪網】
長電科技董秘朱正義：晶元封測行業迎來黃金髮展期【北京新浪網】
華顯光電收購南京瀚宇彩欣 佈局車載顯示模組市場【EQS Group】
台紙董座許良宇驚傳過世得年39歲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》