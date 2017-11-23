冠城鍾錶珠寶(00256-HK)公佈，公司於緊接本公佈日期前12個月內(由2017年7月7日至2017年7月14日期間)，按每股閩信股份(00222-HK)5.56港元至5.99港元於公開市場收購合共833.8萬股閩信股份;及於2017年11月23日於場外按購買價每股閩信股份5.25港元向一名獨立第三方收購5550萬股閩信股份。

緊隨最後一次收購事項結付后，公司將持有合共8815萬股閩信股份，佔閩信已發行股本約14.76%。

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