重慶武隆區發生5.0級地震北京新浪網 (2017-11-23 19:01)
新華社北京11月23日電 據中國地震台網測定，日期:2017年11月23日17時43分，在重慶武隆區（北緯29.40度，東經107.94度）發生5.0級地震，震源深度約10公里。
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