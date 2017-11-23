重慶武隆發生5.0級地震 重慶主城震感明顯北京新浪網 (2017-11-23 19:01)
新華社重慶１１月２３日電（記者 柯高陽）中國地震台網正式測定，１１月２３日１７時４３分在重慶武隆區發生５.０級地震。
地震發生后，重慶主城渝北、沙坪壩等地震感明顯，合川、長壽、涪陵等地也有震感。
目前，重慶市地震局已派出專家和救災隊伍出發趕往震中。
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