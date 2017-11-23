新華社重慶１１月２３日電（記者 柯高陽）中國地震台網正式測定，１１月２３日１７時４３分在重慶武隆區發生５.０級地震。

地震發生后，重慶主城渝北、沙坪壩等地震感明顯，合川、長壽、涪陵等地也有震感。

目前，重慶市地震局已派出專家和救災隊伍出發趕往震中。

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