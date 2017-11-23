？？？？2017中國智能智造人才高峰論壇 潘沁文 攝

中新網義烏11月23日電(記者 奚金燕 實習生 潘沁文)在信息科技高速發展的當下，人工智慧成為熱門話題。23日，2017中國智能智造人才高峰論壇在浙江省義烏市召開。本次論壇以「抓住人工智慧新機遇 搶佔產業變革制高點」為主題，國內外專家齊聚義烏，圍繞人工智慧領域，展現最新成果，分享科研經驗，交流最新思潮，探討發展路徑，推動人工智慧產業發展再出發、再加速。

近年來，創新驅動發展戰略的深入實施，推動人工智慧產業蓬勃發展，產業發展應順勢而為，人工智慧正迎來前所未有的發展黃金期。近幾年義烏致力於打造人工智慧要素資源集聚的高端平台，通過連續舉辦人工智慧博覽會、智能製造人才高峰論壇，建設人工智慧專業孵化器，打造人工智慧產品展貿平台等，構建起人工智慧產業鏈。

義烏市委書記盛秋平表示，當今世界，新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，以大數據、雲計算、物聯網、移動互聯網為核心的新一代信息技術蓬勃發展，由新一代信息技術與先進位造技術融合發展並推動的人工智慧孕育興起，人工智慧的熱潮點燃了發展的新動能，點亮了發展的新經濟，也將成為今後義烏髮展的新引擎。

「萬物互聯浪潮下，語音為主，鍵盤、觸摸、圖像、手勢為輔的人機交互時代已經到來。」論壇上，科大訊飛北京研究院副院長伍大勇介紹了語音合成、語音識別等技術的最新進展，並展示了最新成果。

哈爾濱工業大學機器人研究所趙傑則認為，機器人是人工智慧最好的載體，以人工智慧為代表的新一代信息技術能夠提升機器人智能水平、使機器人實現更多功能、進一步降低機器人的成本、促進機器人實現高端化、大幅提升機器人的軟能力。

顯然，製造業是人工智慧發展的最主要落腳點。中國信息化百人會顧問、浙江省人工智慧發展專家委員會副主任、浙江省智能製造專家委員會主任毛光烈指出了當前推廣智能製造的難點與重點，提出要著眼於提高機聯網率、生產過程智能化、製造管理智能化與新一代人工智慧的應用，並立足浙江製造業發展實際，給出了抓住人工智慧發展機遇、實現從中國製造到中國智造跨越的浙江方案。

「當前浙江省各地正在掀起一場人工智慧的旋風，越來越多的浙江企業開始深度發展人工智慧，以智能製造為核心推進產品的改造升級。」浙江省委組織部副部長、省委人才辦主任姚志文表示，「我們相信，浙江可以為人工智慧產業發展與應用提供廣闊的市場，加上科研實力強勁的研發力量、民營資本雄厚、體制機制靈活等優勢，人工智慧產業在浙江發展大有前景。」

據悉，本次論壇為期兩天，是在2017中國義烏國際裝備博覽會和2017中國人工智慧博覽會期間舉辦的高峰論壇。為了更好地詮釋和分享人工智慧給當前社會帶來的深刻變革，除主場論壇外，本次論壇還分設了智能駕駛、智能醫療、智能生活三個專題論壇。(完)