新華社鄭州11月23日電（崔喜軍、黃琳暄）冬秋季節，冷空氣活動越來越頻繁。在河南省新鄭市城關鄉李樓村低壓改造現場，新鄭市供電公司的職工們正在抓緊施工安裝低壓計量箱，這不僅將解決李樓村的用電問題，提升供電可靠性，還將為這個貧困村脫貧致富增添新動力。

據介紹，新鄭市有31個貧困村，2872戶貧困戶。為滿足貧困地區脫貧摘帽用電需求，新鄭市供電公司從2017年初開始，以「精準扶貧」和「精準脫貧」為引領，力爭通過不懈努力，確保貧困村低壓改造提升目標整體進度比脫貧計劃提前一年完成。

龍湖鎮東徐村涉及貧困戶31個、有貧困人口121人，是新鄭市供電公司脫貧幫扶的重點村。為促進該村儘快實現精準脫貧，公司對村裡進行了10千伏線路改造，新增了10千伏線路400米。近些日子，公司又對該村1號台區進行電力改造，更換了一台315千伏安變壓器。看著新改造的變壓器，東徐村貧困戶王太平滿心歡喜地說：「市政府為我們貧困戶送來了過冬用的空調，原來村東頭的變壓器的容量太小了，天一冷，變壓器就出問題，現在給我們換成了一台容量大的，今年冬天我再也不怕冷了。」

截至目前，新鄭市供電公司共投入資金1234.84萬元，新增線路107.73千米，配電台區66個，涉及291眼機井。新鄭市供電公司電力扶貧工作已全部完工，有效解決了農村供電電壓偏低問題，確保了貧困村脫貧摘帽的用電需求。