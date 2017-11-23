果小美完成C輪融資 累計融資金額超5億|尋找中國創客

新京報快訊（記者劉娜）果小美創始人兼CEO閻利珉今日（11月23日）對外透露，辦公室無人貨架果小美已經完成C輪融資，具體金額暫未公佈，但累計融資金額已超5億元人民幣。

果小美成立於2017年6月，成立不足半年已經連續獲得3輪融資。就在今年9月，果小美才對外宣布完成IDG資本投資的數千萬元人民幣。同月，又有超過1000萬美元的A輪融資，由藍馳創投和IDG資本領投，峰瑞資本跟投。

今年9月，果小美宣布與主打智能零售貨櫃的番茄便利實現戰略合併。目前，果小美已經進入成都、杭州等多個城市，網點和業務高速發展。

隨著無人便利店的興起，辦公室無人貨架也掀起一波「融資熱潮」。據媒體統計，自8月份無人貨架項目迅速興起至今，這一領域已被披露項目就超過了30家，企業單筆融資金額動輒過億。風口過後，無人貨架的點位個數、用戶體驗、產品運營等才是該領域公司應當重點關注的。