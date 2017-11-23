中新社北京11月23日電 (記者 龐無忌)10月份中國部分熱點城市房價出現反覆，這一跡象剛剛出現，中國官方就再次明確樓市調控不會「喘口氣，歇歇腳」。

中共十九大之後，中央部委已就房地產調控進行過多次部署。21日，住房和城鄉建設部會同國土資源部、人民銀行召開座談會，為未來的樓市調控定調：樓市調控不能有任何「喘口氣，歇歇腳」的念頭。而且這次會議提出了更多具體的調控舉措，例如加強金融管理，防止資金違規流向房地產；從土地供應上進行管理，提高租賃住房和共有產權住房供地比例等。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，10月份全國70城市房價平均環比增幅相比9月份有所提升，這可能是潛在風險，所以官方強調調控不會放鬆。

而此前，住建部聯合央行、銀監會發文，嚴禁開發商、中介公司違規提供「首付貸」，以及對違規提供購房融資的行為，加大查處力度等。國土資源部則在9月下旬，部署開展71個大中城市的住宅用地出讓合同執行情況檢查，嚴打住宅用地炒作囤積。

各地密集調控大潮也沒有放緩的跡象。湖北省日前出台房地產新政，要求各地制定2017年房價控制目標，確保2017年全年新建商品住房銷售均價不超過今年1-10月的水平。武漢市也在近期出台了住房租賃試點50條扶持政策。

上周，成都市出台樓市新政，要求全市新取得預售許可或現售備案的商品住房，開盤銷售全部採取公證搖號排序選房的銷售方式。北京則提出，今年起的5年裡，北京將供應1000公頃集體土地，用於建設集體租賃住房。

據中原地產研究中心統計，上周短短7天內，中國就有超過9個城市發佈了租賃相關政策。今年以來，中國各地發佈的房地產調控政策已經超過200次，其中僅10月份就有超過25個城市發佈了有關房地產調控政策34次。

儘管10月份部分城市房價環比出現反覆，但是中國主要城市房地產市場穩中趨降的態勢並沒有發生改變，「炒房」仍在被進一步圍剿。

偉業我愛我家集團副總裁胡景暉指出，10月份，70個大中城市中，二手房價下降的城市數量在進一步擴大，如北京二手房價格自5月以來連續下跌，且下跌的幅度始終位居全國第一，樓市降溫的趨勢非常明顯。

二手房價格下滑與限售政策的執行密切相關。胡景暉表示，目前執行不同年限限售政策的城市數量有近50個。由於限售實質上就是在一定期限內限制房屋的二次交易，所以這項政策對二手房市場的影響更大，交易的近乎凍結讓許多城市的二手房價失去了上漲動力。

投資性需求佔比較高的環北京區域樓市更是跌幅明顯。據偉業我愛我家市場研究院數據統計，北京南邊，固安區域10月新建商品住宅銷量與3月相比，累計降幅達97%，且當地10月樓盤銷售均價較5月的最高點下跌30%。類似的情形也發生在香河、燕郊、廊坊等地，樓市價量萎縮。

在樓市穩中趨降、部分投資投機性需求被擠出的過程中，長效機制有望加速推出。鏈家研究院院長楊現領指出，「房住不炒」將是長效機制的主基調，這四個字將指導未來5年甚至更長時期內中國房地產政策的基本走向。除短期調控政策不會鬆動外，租賃必然成為長效機制的重要組成部分。據統計，在近一年多時間內，中國已有逾50個城市，出台了鼓勵住房租賃的政策內容。(完)