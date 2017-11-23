新華社北京１１月２３日電？ 題：珍惜政治解決敘利亞問題的機會窗口

新華社記者藺妍 邵傑

近期，圍繞敘利亞危機，國際和地區層面出現一系列密集外交活動。敘利亞總統巴沙爾前往俄羅斯與普京會面，普京分別與美國、沙特、埃及、以色列、約旦等國領導人通電話。２２日，俄羅斯、土耳其和伊朗三國領導人就敘利亞問題在俄羅斯索契舉行會談並達成共識，更是引起國際社會廣泛關注。

當前，敘利亞反恐戰爭已接近尾聲，敘利亞局勢進入關鍵階段，這為推進敘利亞問題政治解決創造了條件，持續６年多的敘利亞危機有望開啟政治解決的機會窗口。

當下的敘利亞局勢有三個方面的特點：

第一是軍事方面。隨著極端組織「伊斯蘭國」在敘利亞最後的據點阿布卡邁勒被政府軍攻破，恐怖武裝盤踞的領土基本得到解放。與伊拉克接壤的敘利亞東部地區被政府軍接手，北方重鎮拉卡則被美國支持的庫爾德武裝佔領。敘利亞和伊拉克的反恐行動取得重大勝利，「伊斯蘭國」大勢已去。

第二是敘國內政治方面。在敘利亞政府軍佔據優勢的情況下，反對派通過武力推翻巴沙爾政權的企圖很難實現。此外，敘利亞各地建立４個「衝突降級區」的工作正在穩步推進，暴力程度有所降低，人道危機得到緩解，難民流動正在減少，難民安全返回家園已經具備條件。

第三是地區態勢方面。俄羅斯、美國和敘利亞的周邊國家長期介入敘利亞局勢，在敘利亞和地區問題上施加不同程度的影響。俄羅斯２０１５年９月對敘利亞實施軍事介入，使戰局發生逆轉，敘政府軍由被動轉為主動。俄羅斯在敘利亞站穩腳跟，並開始向周邊輻射其影響力。另一方面，美國依然是影響敘利亞乃至整個中東地區局勢的重要一方。美俄若在中東直接碰撞，將導致兩敗俱傷，未必符合雙方利益。

伴隨這些重要變化，人們對緩解敘利亞危機的期待在加大，敘問題政治解決步伐已出現加快推進的可能。

俄土伊三國領導人強調，實現敘利亞問題政治解決需要建立包容、自由、平等、透明、敘人主導的政治進程，並在自由、公正的選舉條件下進行。任何涉及解決敘利亞危機的政治提議都不應破壞敘主權、獨立、團結與領土完整。如果敘利亞問題有關各方能對這一立場作出積極回應，一定會給敘利亞和平進程的開啟注入動力。

「莫道浮雲終蔽日，嚴冬過盡綻春蕾。」無論敘利亞問題多麼複雜，但最終還是要通過政治方式來解決。「機會之窗」稍縱即逝，有關各方應珍視當前的有利勢頭，拿出政治智慧和政治勇氣，繼續相向而行，為儘快結束敘利亞人民長期遭受的苦難、早日恢復敘利亞乃至中東地區的和平與穩定作出努力。