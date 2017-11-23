郭聲琨主持召開中央政法委員會全體會議北京新浪網 (2017-11-23 19:04)
郭聲琨在中央政法委員會全體會議上強調
堅決維護黨中央權威和集中統一領導
新華社北京11月23日電 中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨23日在京主持召開中央政法委員會全體會議，學習《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則》，審議貫徹落實文件，研究加強中央政法委員會自身建設。
郭聲琨強調，中央政法委要帶頭旗幟鮮明講政治，提高政治站位，堅定政治信仰，增強「四個意識」，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，強化忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心自覺性，堅決維護習近平總書記在黨中央、在全黨的核心地位，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，確保黨對政法工作的絕對領導落到實處。帶頭加強學習和實踐，增強政治領導本領、依法辦事本領、群眾工作本領、改革創新本領、駕馭風險本領、狠抓落實本領，做到既政治過硬又本領高強。帶頭加強作風建設，全面貫徹落實中央八項規定實施細則，依法、公正、廉潔用權，始終保持清正廉潔的從政品格。帶頭加強制度建設，認真貫徹中央政法委工作規則，自覺按法律制度辦事，提高工作規範化、制度化水平。
周強出席會議。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ATeenPOP 情侶對鍊珠寶白鋼 I MISS U 愛心
- MY傢俬 現代典雅格紋布面沙發組
- 【Microsoft微軟】New Surface Pro 12.3吋(Core i7/16G/512
- 日本直人木業-HOUSE北歐風112CM書桌(112x60x76cm)
- 士林電機-1080P套餐 4路主機+3支1080P 6陣列紅外線室內攝影
- NINE ACCORD太陽眼鏡 韓系必備款/藍銀-白水銀#BETTA-MS C03
- MIDO美度 Baroncelli Heritage永恆系列復刻對錶-白色/39+33
- 【真心良品】箱根可疊式收納置物架XXL-附輪(6入)
- 比利時Chillafish 寶寶平衡車 海水藍
- 技嘉B250平台[飆風劍尊II]i7四核GTX1060-6G獨顯電玩機
「獲利了結」為偽命題 羊群效應帶來買入良機【北京新浪網】
周末要聞：通俄門危機引爆市場 美國歷史性稅改來了【北京新浪網】
長電科技董秘朱正義：晶元封測行業迎來黃金髮展期【北京新浪網】
華顯光電收購南京瀚宇彩欣 佈局車載顯示模組市場【EQS Group】
台紙董座許良宇驚傳過世得年39歲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》