郭聲琨在中央政法委員會全體會議上強調

堅決維護黨中央權威和集中統一領導

新華社北京11月23日電 中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨23日在京主持召開中央政法委員會全體會議，學習《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則》，審議貫徹落實文件，研究加強中央政法委員會自身建設。

郭聲琨強調，中央政法委要帶頭旗幟鮮明講政治，提高政治站位，堅定政治信仰，增強「四個意識」，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，強化忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心自覺性，堅決維護習近平總書記在黨中央、在全黨的核心地位，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，確保黨對政法工作的絕對領導落到實處。帶頭加強學習和實踐，增強政治領導本領、依法辦事本領、群眾工作本領、改革創新本領、駕馭風險本領、狠抓落實本領，做到既政治過硬又本領高強。帶頭加強作風建設，全面貫徹落實中央八項規定實施細則，依法、公正、廉潔用權，始終保持清正廉潔的從政品格。帶頭加強制度建設，認真貫徹中央政法委工作規則，自覺按法律制度辦事，提高工作規範化、制度化水平。

周強出席會議。