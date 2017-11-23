新華社哈爾濱11月23日電 題：黑龍江：喚醒「綠色」促振興

新華社記者梁書斌、周星竹

良好的生態環境是黑龍江省的突出特色和優勢，也是未來發展的巨大潛力。近年來，黑龍江省堅持「綠色發展」理念，「喚醒」了沉睡的「綠色財富」，催動這個傳統老工業基地踏上新的振興之路。

綠色生態：皚皚白雪變「白金」

「中國雪鄉」景區近日連續降雪，積雪厚度已達四五十厘米，拉開了今年冬季旅遊的帷幕。

雪鄉是黑龍江省大海林林業局雙峰林場所在地，「夏無三日晴，冬雪漫林間」。當地人說，來自日本海的暖氣流和來自貝加爾湖的冷氣流在這裏相遇，撞出長達7個月的雪期和厚厚的積雪。

近年來，面對木材減產直至全面停伐的新形勢，大海林林業局積極調整戰略布局，以開發冰雪旅遊為核心，加快森林生態旅遊產業發展，同步帶動種植業、養殖業、北葯業、森林食品業發展壯大。

在雪鄉的雪韻大街上，「雪鄉特色產品展銷中心」的牌子十分醒目。店裡出售幾十種森工產品，還有當地特色產品、旅遊紀念品等。「這個店是林業局2014年開的。來雪鄉旅遊的人越來越多，這裡是一個很好的展示平台。」店長劉冉說。

東京城林業局職工侯恩倉是最早一批在雪鄉開特產店的，所售山貨均從附近林場收購。侯恩倉說，目前他與親戚在雪鄉已有3個店面，「我不賣假貨，做買賣實在。」

通過發展生態旅遊，大海林林業局去年直接從事旅遊工作的達3858人，實現旅遊產值超2億元，旅遊業真正成為拉動區域經濟發展的龍頭產業。

綠色轉型：「靠山吃山」闖新路

位於小興安嶺南麓的伊春市曾是我國重要的天然林採伐基地，被稱為「中國林都」。近年來，伊春市不斷加快轉型發展，走出了一條別樣的「靠山吃山」新路。

「以前林場效益不好。現在收入上去了，可以說累並快樂著。」伊春市上甘嶺區林場下崗職工侯勝磊說，以前伐木生產時自己一年收入1.6萬元，停伐后種植黑木耳，一年收入能達5萬元。

為了保護自然生態，2014年伊春市全面停止天然林商業性採伐，進入「綠色轉型」發展期，開闢出一條「無林可采，有林經營」的新路徑，「林畜」「林農」「林游」三大渠道為伊春發展注入新活力。

生態旅遊迅速發展，農家樂、度假村滿地開花。伊春市烏馬河經營所現有12家農家餐館，建成了「美食一條街」，這些餐館的負責人和員工都是從前的林場職工。

「山裡人飯莊」老闆徐俊彬介紹，「美食一條街」上的餐館「抱團」闖市場，共用一張菜單。餐館所用的大部分食材都取自當地森林豬飼養基地、蔬菜基地、木耳基地等，綠色安全讓食客享盡全街美食，又讓各店共同獲利。

如今，伊春人把心思用在「喚醒」生態資源、深挖生態潛力上。去年，伊春市實現旅遊收入87.1億元，同比增長41.9%。

綠色食品：「瞄準」國內外餐桌

牡丹江市西安區溫春鎮大莫村是黑龍江對俄蔬菜出口的重要基地，年產各類蔬菜3萬噸，其中出口俄羅斯1萬噸，全村超半數農戶都是興農蔬菜種植農民專業合作社成員。「現在蔬菜都種精了，只有綠色有機才能賣上好價錢。」興農蔬菜種植農民專業合作社理事長郭永福說。

在寧安市，2013年成立的古塔田源家庭農場不僅生產、加工、銷售綠色水果和反季節蔬菜，還搞起了休閑觀光和採摘。「瓜菜都使用農家肥，有的積肥發酵3年才可以用。現在農場兩種蔬菜已被認證為綠色無公害蔬菜，大棚內的蔬菜水果甚至可以直接食用。」古塔田源家庭農場經理高波說。

近年來，牡丹江市堅持基地、加工、市場三路並進，全力擴展綠色有機食品產業規模，加速推動農業向綠色化、全鏈條方向轉型升級。目前，全市綠色有機食品認證面積達到480萬畝，佔耕地總面積的47.4%，帶動特色農業向綠色有機種養模式轉型。

黑龍江省綠色食品發展中心的數據顯示，這個省綠色食品實物總量、標準化生產水準、產品品質和品牌影響力等指標，已連續多年居全國首位，產品遠銷國內各地及40多個國家和地區。（完）