新浪財經訊 11月23日消息，吳江銀行晚間公告稱，本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，所涉及股東1006名，上述股東持有限售股共計4.62億股，占公司總股本31.90%，鎖定期為自公司股票上市之日起12個月，該部分限售股將於2017年11月29日起上市流通。