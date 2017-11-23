吳江銀行：佔總股本31.90%限售股29日起上市流通北京新浪網 (2017-11-23 19:05)
新浪財經訊 11月23日消息，吳江銀行晚間公告稱，本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，所涉及股東1006名，上述股東持有限售股共計4.62億股，占公司總股本31.90%，鎖定期為自公司股票上市之日起12個月，該部分限售股將於2017年11月29日起上市流通。
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