工信部：5G技術研發試驗第三階段工作啟動。要求有關單位明確第三階段測試目標、內容和指標要求，加快完成試驗環境的建設與優化，加快設備研發，開展融合試驗，加強統籌安排，力爭於2018年底前實現第三階段試驗基本目標，支撐我國5G規模試驗全面展開。