工信部：5G技術研發試驗第三階段工作啟動。要求有關單位明確第三階段測試目標、內容北京新浪網 (2017-11-23 19:05)
工信部：5G技術研發試驗第三階段工作啟動。要求有關單位明確第三階段測試目標、內容和指標要求，加快完成試驗環境的建設與優化，加快設備研發，開展融合試驗，加強統籌安排，力爭於2018年底前實現第三階段試驗基本目標，支撐我國5G規模試驗全面展開。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 技嘉A320平台[星龍戰神II]R5四核GT730獨顯電玩機
- DIPTYQUE 經典淡香水 弗羅拉100ml
- BENITY 片羽 316白鋼/西德鋼 羽毛設計 情侶款/男項鍊
- 【MOM】頭層真皮甜美立體大花朵手工縫線切爾西短靴(酒紅)
- 《ELLE雜誌》1年12期 贈 田記純雞肉酥禮盒（200g／3罐入）
- 【Mountain Hardwear】男款防曬50彈性登山長褲-沙漠棕(MOM0
- 【飛利浦 PHILIPS】Saeco Intelia 全自動義式咖啡機 (HD875
- 【金玉滿堂】福祿圓滿和闐羊脂白玉墜(福利品)
- 【JESSICA】柔美細緻絲絨珠飾洋裝(酒紅 / 附頸飾)
- 【COACH】Delancey 優雅茶花系列女錶-銀/36mm(14502810)
「獲利了結」為偽命題 羊群效應帶來買入良機【北京新浪網】
周末要聞：通俄門危機引爆市場 美國歷史性稅改來了【北京新浪網】
長電科技董秘朱正義：晶元封測行業迎來黃金髮展期【北京新浪網】
華顯光電收購南京瀚宇彩欣 佈局車載顯示模組市場【EQS Group】
台紙董座許良宇驚傳過世得年39歲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》