北京被曝虐童幼兒園：涉事人員已被帶走調查 家長稱入園需提前1年申請

封面新聞記者 代睿

11月23日，有媒體報導稱北京朝陽區管庄紅黃藍北京新天地幼兒園幼兒遭遇老師扎針、喂不明白色藥片等問題。封面新聞記者現場探訪發現，目前該幼兒園仍正常開園。關於事件真相，警方和教委已展開調查，目前調查情況尚未公佈。

現場警察：幼兒園涉事工作人員已被帶走調查

當日下午，封面新聞記者來到涉事幼兒園了解情況，幼兒園門外有大量媒體記者和家長聚集，現場停放兩輛警車。一名現場維持秩序的警察告訴記者，該幼兒園涉事工作人員昨日已被警方帶走調查。

涉事幼兒園：位於北京東部人口密集區 目前仍正常開園

記者注意到，目前該幼兒園仍正常開園，不時有孩子被幼兒園老師領出交給門外等候的家長。

紅黃藍北京新天地幼兒園是一所私立幼兒園，位於北京東部的管庄地區，附近有北京新天地、京通苑、連心園等多個住宅小區，是北京東部人口居住較為密集的地區之一，據房地產中介介紹，僅北京新天地就有5000住戶。

記者調查發現，北京新天地附近共有4家幼兒園，紅黃藍幼兒園是其中較大的一個。一位接孩子的家長告訴封面新聞記者，當初選擇這家幼兒園主要是因為離家近，另外聽說紅黃藍成立時間比較早，感覺「靠譜一點。」

紅黃藍官方網站介紹稱，紅黃藍教育成立於1998年，是「中國早期教育的開創者，以愛心和責任深耕兒童教育近20年，已發展成為中國學前教育領導品牌，在營業規模、市場份額等方面均位列中國學前教育行業第一。」

涉事國際班：學費每月近5000元 家長曾反映入園難

據報導，被家長反映虐待孩子的班級是該園國際小二班。記者在採訪中了解到，國際班是雙語教學，小二班的孩子大部分為三歲左右。一位家長告訴記者，她的孩子所上的普通班學費是每月3800元，國際班的學費比普通班更貴，大概每月4800元。在某問答網站，一位網友也回答稱國際班學費4800/月，伙食費500/月，一次性用品費2000/半年。

一位家長告訴記者，雖然學費不菲，但想進入這所幼兒園並不容易，家長需提前一年為孩子申請入園，還要等待排號。

事件進展：警方與教委尚未公佈調查結果

一位家長在某點評類網站分享了在紅黃藍新天地幼兒園電話報名的經歷，「一打招生電話，老師語氣無比牛哄哄，『沒名額，你排隊了嗎？你住哪啊？上不了！』」

封面新聞記者了解到，目前北京朝陽區警方已經介入調查，但目前暫未公佈調查結果。另據了解，北京市朝陽區教委已成立工作組進駐幼兒園調查。