新浪美股 日期:23日路透訊，石油輸出國組織（OPEC）最具影響力的內部聯盟、也就是波斯灣成員國組成的小團體，正在迅速瓦解當中。

OPEC消息人士稱，隨著沙特與卡達爭端延續六個月之久，OPEC中波斯灣成員國部長級人士將被迫放棄召開閉門會議的傳統，從而無法在OPEC這次召開半年一次會議之前先達成共識。

「我們以前有一個波斯灣所有部長及代表的WhatsApp聊天室。這個聊天室以往非常熱絡，但如今靜悄悄，」OPEC一名資深消息人士稱。

另有四名消息人士指出，波斯灣阿拉伯國家之間、也就是海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）沒有就石油政策進行正式的聯繫。

GCC的成員國包括沙特、阿聯酋、科威特、卡達，以及未加入OPEC的阿曼以及巴林。OPEC將於11月30日在維也納召開會議，以決定是否將全球減產協議展延至3月以後。

今年6月，OPEC的核心沙特和阿聯酋與卡達斷交，指責其支持恐怖主義，而且與老對頭伊朗交好。卡達否認了上述指責。

「部長們不能舉行會議，」另一名OPEC消息人士表示。「他們可以通過科威特或阿曼石油部長傳遞消息，但沙特和阿聯酋官員不會公開與卡達的人會面。」

在這場爭議中，科威特和阿曼沒有站隊，科威特埃米爾薩巴赫還牽頭進行調解。

當然，OPEC曾經歷過比這嚴重得多的危機，在更緊張的環境下也依然運轉，比如1980年代的兩伊戰爭、1990年伊拉克入侵科威特，還有過去10年來沙特和伊朗間的暗鬥。

上述OPEC消息人士都沒有暗示，卡達危機將破壞OPEC將減產延至2018年底的行動，因為幾乎所有產油國都認為需要維持這個政策。