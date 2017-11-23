受美元指數持續回調走軟、國內經濟基本面整體持穩等因素影響，今日（11月23日）人民幣對美元即期匯價出現連續第二個交易日大幅拉漲，收盤升破6.60整數大關。

具體盤面方面，中國外匯交易中心今日公佈的數據顯示，受前一交易日美元指數大跌0.78%、人民幣即期匯價拉漲近200基點等因素影響，銀行間外匯市場人民幣對美元匯率中間價較前一交易日大幅上調269個基點至6.6021。而在此背景下，今日人民幣對美元即期匯價高開高走，全天漲幅持續擴大。截至23日16:30（日間交易收盤），人民幣對美元即期匯價報6.5823，較前收盤價大漲336個基點或0.51%。

來自財匯大數據終端的最新統計數據顯示，截至日期:11月23日16：30，美元指數報93.18點，下半年以來累計下跌2.56%，同期人民幣對美元即期匯價則走強3.00%。分析人士表示，短期美元指數預計仍將延續弱勢休整，綜合內外部因素，近幾個交易日人民幣匯率預計仍有望延續偏強運行基調。