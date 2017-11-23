雲智匯科技(01037-HK)中期溢利2983.4萬元 同比降38.6%北京新浪網 (2017-11-23 19:08)
雲智匯科技(01037-HK)公告稱，截至2017年9月30日止六個月收入2.69億港元，同比增加11.1%；期內溢利2983.4萬港元，同比下降38.6%；基本每股盈利4.51港仙。
(責任編輯：finet)
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