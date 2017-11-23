中新網11月23日電 據韓媒報導，在韓國全羅北道高敞郡和全羅南道順天灣檢測出的禽流感病毒被確診為高致病性H5N6病毒后，韓國農林畜產食品部將禽流感警報級別上調到最高級別「嚴重」，首都首爾也全力展開防疫工作。

據報導，首爾大公園從11月20日起禁止遊客參觀所有鳥類館。兒童大公園也對擺放有觀賞類野鳥和水鳥籠的部分參觀路線實施管制，並每天進行兩次以上預查和消毒。首爾大公園和兒童大公園目前共飼養了1374隻鳥。

此外，針對候鳥遷徙地的預查和消毒工作也從每周一次增加到每周兩次以上。

報導還稱，首爾市從20日起啟動以首爾市長為本部長的禽流感災難安全對策本部，開展消毒和預防人禽交叉感染工作。