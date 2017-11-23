元培邀請中正大學教授曾光華以跨領域教學演講



(中央社訊息服務20171123 18:15:39)元培醫事科技大學邀請中正大學教授曾光華以跨領域教學說明，他提出跨領域教學，教學老師就應自己具備，而不是請不同領域老師分別講，那只是演講而已。曾教授也提出目前的教學環境並不好，但老師們需要在此環境中教導，學生才可能有所穫。



曾光華教授為馬來西亞人，由政治大學企管系畢業，美國密蘇里大學行銷管理博士。他說如何跨領教學，首先在老師本身即需要有跨領域的觀念。他舉許多例子說明如高中時華文老師教長恨歌，他不只在教此文，同時學教學生如何表現此文的情形等，讓同學了解其意境，也能表演等多元化，這就是跨域。



曾教授也提出不想去上學，不僅是學生也有老師，教師成為催眠機，學生成為人形墓碑。跨域即是破壞與創新。也提出教育制度與治教理念是人、經濟條作與生活因素是形、教學與教室相關因素是墓、學生興趣與學習觀念是碑。



學生類型目前可以依據思考模式分三大類有分析型、實用型及創意型。此三大型學習成果都不一樣。教材選用提升學生理論與架構以及常識、視野、思考、好奇心。後者為水，前者為洗衣粉兩者都需要才能發揮。



他認為教導學生要多元化，以其教學即以熱門話題，藝術創作、幽默搞笑、生活周遭、社會人文與科技自然為內容，再以形式文字、實物、圖片及動畫去配合就有24種教學，且將知識理論加入。再加以分組教學，都會有很大的成效。讓同學由人形墓碑能夠醒來。也才會讓老師也不是催眠機，真正達到教學效果。



訊息來源：元培醫事科技大學



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